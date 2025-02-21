Bursa'da ofis yangını: 1 kişi ölü bulundu (Bursa Haberleri)
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir ofiste yangın çıktı. Çıkak yangında ofiste bir kişi ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Ahmetpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bir iş hanının 4. katındaki ofiste yangın çıktı.
Bina görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bürodaki yangın kısa sürede söndürüldü.
Bürodaki incelemeler sırasında odalardan birinde Sinem A. (40) hareketsiz halde bulundu.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen kadının cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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