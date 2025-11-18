Bursa'da okul çevrelerinde denetim yapıldı

Kentin üç merkez ilçesinde toplam 47 okul çevresi kontrol edildi. Gerçekleştirilen uygulamada 166 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Ayrıca risk oluşturabileceği değerlendirilen 11 metruk bina kontrol edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde bulunan 47 okulun çevresinde okul önleri ve çevrelerinde güvenliğin sağlanması amacıyla denetim faaliyeti yürüttü.

