Bursa'da okul çevrelerinde denetim yapıldı
18.11.2025 11:33
İHA
Bursa'da kent genelinde 47 okulun çevresinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde bulunan 47 okulun çevresinde okul önleri ve çevrelerinde güvenliğin sağlanması amacıyla denetim faaliyeti yürüttü.
Kentin üç merkez ilçesinde toplam 47 okul çevresi kontrol edildi. Gerçekleştirilen uygulamada 166 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Ayrıca risk oluşturabileceği değerlendirilen 11 metruk bina kontrol edildi.
Okul çevrelerindeki işletmelere yönelik yapılan denetimlerde 56 iş yeri incelenirken, kurallara aykırılık tespit edilen 1 iş yeri hakkında idari işlem uygulandı.
