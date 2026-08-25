Bursa'da orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

İyi koordine olan itfaiye ve orman ekiplerinin desteğiyle alevler 1,5 saat içerisinde söndürülerek kontrol altına alındı. Hava araçları yakındaki Uluabat Gölü'nden su alarak defalarca ormandaki alevlere sorti yaptılar.

Yangın sınırdaki Başköy ormanlarına sıçradı. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 13 itfaiye, 23 sulama tankeri ile 94 personelin yanısıra Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz ve su tankerleri alevlere müdahale etti.

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