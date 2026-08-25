Bursa'da orman yangını
25.08.2026 17:08
Son Güncelleme: 25.08.2026 17:16
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde orman yangını çıktı.
Bursa'da orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde Hasanağa Mahallesi'nde saat 15.30 sularında tarım alanında yangın çıktı.
Yangın sınırdaki Başköy ormanlarına sıçradı. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 13 itfaiye, 23 sulama tankeri ile 94 personelin yanısıra Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz ve su tankerleri alevlere müdahale etti.
İyi koordine olan itfaiye ve orman ekiplerinin desteğiyle alevler 1,5 saat içerisinde söndürülerek kontrol altına alındı.
Hava araçları yakındaki Uluabat Gölü'nden su alarak defalarca ormandaki alevlere sorti yaptılar.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili güvenlik güçleri soruşturma başlattı.
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