Bursa'da orman yangını

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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