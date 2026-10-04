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Bursa'da orman yangını

04.10.2026 15:18

Bursa'da orman yangını
DHA

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

DHA
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Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 14.00 sıralarında kırsal Piribeyler Mahallesi'ndeki ormanda çıktı.

 

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

 

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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