Bursa'da orman yangını
04.10.2026 15:18
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Yangın, saat 14.00 sıralarında kırsal Piribeyler Mahallesi'ndeki ormanda çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
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