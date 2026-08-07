Bursa'da otluk alanda çıkan yangın barakaya sıçradı
07.08.2026 12:27
İtfaiye, yangını 1 saatte söndürebildi.
İnegöl'de otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek bir evin bahçesindeki barakaya sıçradı. Alevler, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otluk alanda çıkıp bir evin bahçesindeki barakaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Yeniceköy Mahallesi’nde otluk alanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, bir evin bahçesinde bulunan barakaya sıçradı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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