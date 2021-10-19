Bursa'da otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Haberler - Bursa Haberleri Anadolu Ajansı 19.10.2021 - 19:17
Bursa Haberleri - Anadolu Ajansı, Akpınar Mahallesi Sanayi Caddesi'nde seyreden M.G. (50) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Makbule Sarıca'ya (52) çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını Bursa Şehir Hastanesine kaldırdı.
Sarıca, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü M.G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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