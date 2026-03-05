Bursa’da Roma dönemine ait 70 adet sikke ele geçirildi
05.03.2026 23:19
Bursa'da jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 70 adet sikke ele geçirildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi’nde H.K. isimli şahsın evinde tarihi eser niteliğinde sikkeler bulunduğu bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Şüpheli şahsa ait evde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen toplam 70 adet sikke ele geçirildi.
Ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki sikkelere el konulurken, şüpheli H.K. hakkında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
YASAL UYARI
BURSA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BURSA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.