Bursa’da Roma dönemine ait 70 adet sikke ele geçirildi

Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Şüpheli şahsa ait evde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen toplam 70 adet sikke ele geçirildi.

