Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Bursa Haberleri - DHA,

Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, Mustafakemalpaşa ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Kırsal Kestelek Mahallesi'nde sağanak nedeniyle oluşan selde, Çaltılıbük-Kestelek yolu trafiğe kapandı, Hacer Ünver'e ait ev de zarar gördü.

Mahalle Muhtarı Kemal Doğru, "Son yıllarda böyle yağışa şahit olmadım bir anda çok şiddetli geldi, ormanlık alandan çamur akmaya başladı.

Beraberinde parça odunlar mahalleye doğru sürüklendi. Bir evde maddi hasar var, can kaybı ve yaralanma olmaması bir nebze bizi teselli etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ ve itfaiye ekipleri bölgeye müdahale ederek zararın artmasını engelledi" dedi.