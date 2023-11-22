Bursa'da saha ve zemin futbola elverişli hale geliyor (Bursa Haberleri)

Bursa’da amatör spor kulüpleri tarafından yoğun olarak kullanılan mevcut futbol sahalarını yenileme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bursa'da saha ve zemin futbola elverişli hale geliyor

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Bu sezon için nisan ayında 520 spor kulübüne toplam 4,5 milyon TL’lik nakdi destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, amatör kulüpler tarafından yoğun olarak kullanılan futbol sahalarını yenileme çalışmalarını da kesintisiz sürdürüyor.

Yenileme çalışmalarına Şükraniye, Ataevler, Mesut Göçmen, Ayyıldız, Mimar Sinan ve Ertuğrulgazi spor tesislerini de eklendi. 

Bu sahalarda yıpranan zemin tamamen sökülüyor ve gençlerin daha sağlıklı bir ortamda spor yapabilmesi için zemin yenileniyor.

Şükraniye Spor Tesisleri’ndeki çalışma tamamlanma aşamasına gelirken, Ataevler Spor Tesisleri’nde de zemin halı söküm işlemi tamamlandı ve zemin serme işlemlerine kısa süre içerisinde başlanacak. Bu sahaların tamamlanmasının ardından da etap etap Mesut Göçmen, Ayyıldız, Mimar Sinan ve Ertuğrulgazi spor tesislerinin zeminleri yenilenecek.

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