Bursa'da saha ve zemin futbola elverişli hale geliyor

Bu sezon için nisan ayında 520 spor kulübüne toplam 4,5 milyon TL’lik nakdi destek sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, amatör kulüpler tarafından yoğun olarak kullanılan futbol sahalarını yenileme çalışmalarını da kesintisiz sürdürüyor.

Yenileme çalışmalarına Şükraniye, Ataevler, Mesut Göçmen, Ayyıldız, Mimar Sinan ve Ertuğrulgazi spor tesislerini de eklendi.

Bu sahalarda yıpranan zemin tamamen sökülüyor ve gençlerin daha sağlıklı bir ortamda spor yapabilmesi için zemin yenileniyor.



Şükraniye Spor Tesisleri’ndeki çalışma tamamlanma aşamasına gelirken, Ataevler Spor Tesisleri’nde de zemin halı söküm işlemi tamamlandı ve zemin serme işlemlerine kısa süre içerisinde başlanacak. Bu sahaların tamamlanmasının ardından da etap etap Mesut Göçmen, Ayyıldız, Mimar Sinan ve Ertuğrulgazi spor tesislerinin zeminleri yenilenecek.