Bursa'da sahte altın sattığı öne sürülen 2 kişi yakalandı

Bursa'nın İnegöl, Bilecik'in Bozüyük, Kütahya'nın Emet ve Tavşanlı ilçelerindeki 4 kuyumcuya sahte altın bozdurulmasıyla ilgili Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.



Kuyumculara, birer gramlık toplamda 129 sahte altın verdiği öne sürülen şüphelilerin H.İ.K. (37) ve E.S, (25) olduğu belirlendi.



Bursa il merkezinde yakalanan 2 zanlının üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 76 sahte gram altın ve gerçek altınlar ile 143 bin lira ele geçirildi.



Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

