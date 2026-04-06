Bursa'da sahte dişçi operasyonu. Üç ayrı suçtan arama kaydı çıktı
06.04.2026 17:40
Son Güncelleme: 06.04.2026 17:40
Bursa'da sahte diş hekimi C.T., polis tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Poliklinikteki malzemelere el konuldu.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine sağlıksız şartlarda faaliyet gösteren diş polikliniğine baskın düzenledi.
Adreste yapılan kontrollerde, diş hekimliği yetkisi bulunmayan C.T.’nin hastalara müdahalede bulunduğu belirlendi. Ekipler, hakkında 3 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şüpheliyi gözaltına aldı. Poliklinikte kullanılan çok sayıda tıbbi malzemeye el konulurken, iş yeri mühürlendi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi’ne sevk edilen C.T., buradaki değerlendirmelerin ardından adliyeye gönderildi.
Şüphelinin, ‘Diploması olmadığı halde, menfaat sağlamak amacıyla hasta tedavi etmek’ suçlamasıyla hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
