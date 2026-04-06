Bursa'da sahte dişçi operasyonu. Üç ayrı suçtan arama kaydı çıktı

Bursa'da sahte diş hekimi C.T., polis tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Poliklinikteki malzemelere el konuldu.

Adreste yapılan kontrollerde, diş hekimliği yetkisi bulunmayan C.T.’nin hastalara müdahalede bulunduğu belirlendi. Ekipler, hakkında 3 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şüpheliyi gözaltına aldı. Poliklinikte kullanılan çok sayıda tıbbi malzemeye el konulurken, iş yeri mühürlendi.

