Bursa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Haberler - Bursa Haberleri Anadolu Ajansı 18.04.2022 - 14:28
Bursa Haberleri - Anadolu Ajansı, Eren Ok idaresindeki 34 ED 9053 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Barakfakih Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Ok ile araçtaki henüz kimliği belirlenemeyen kişi, Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Eren Ok, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
CHP Kestel İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi olduğu öğrenilen Ok'un cenazesinin Amasya'da toprağa verileceği belirtildi.
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