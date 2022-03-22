Bursa'da seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

Haberler - Bursa Haberleri Anadolu Ajansı 22.03.2022 - 10:31
Bursa Haberleri - Anadolu Ajansı,
Yenikaraman Mahallesi İhsaniye Caddesi'nde seyreden Salim Dereli idaresindeki 16 BSM 65 plakalı hafif ticari aracın motorundan dumanlar yükselmeye başladı.
Seyir halindeyken dumanı fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
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