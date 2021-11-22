Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

Haberler - Bursa Haberleri Anadolu Ajansı 22.11.2021 - 15:37
Bursa Haberleri - Anadolu Ajansı, Sırabademler Mahallesi Şehit Kemal Köse Sokak'ta Ahmet T. (46) ile Osman T. (41) arasında "alacak verecek" meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Olayın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet T, tabancayla Osman T'ye ateş etti.
Ağır yaralanan Osman T, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Osman T. buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı Ahmet T'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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