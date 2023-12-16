Bursa'da su sandığı kimyasal temizleyiciyi içen genç kız hastaneye kaldırıldı

Yeni Mahalle Lavanta Sokak'ta, iddiaya göre, M.D. (15), evinde masanın üstünde bulunan bardaktaki kimyasal temizleyici maddeyi su sanarak içti.
Fenalaşan genç kız, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
M.D'nin, hastanedeki tedavisi sürüyor.
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