'da tabancayla kazara arkadaşını vuran şüpheli tutuklandı ( Haberleri )

'da, tabancayla kazara arkadaşını vurarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Haberler Anadolu Ajansı 13.10.2021 - 10:56

Bursa'da tabancayla kazara arkadaşını vuran şüpheli tutuklandı


Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki bir evde arkadaşını tabancayla yaraladığı iddia edilen S.G'nin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde dün S.G. (37), kendisine ait tabancayla doldur boşalt yapmak istemiş, bu sırada arkadaşı B.T. (29) ağır yaralanmıştı.

Gözaltına alınan S.G, ilk ifadesinde B.T'nin yanlışlıkla kendini vurduğunu söylemiş, daha sonra arkadaşının kazara vurulduğunu itiraf etmişti.

Yasal Bilgilendirme

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...