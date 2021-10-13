Bursa'da tabancayla kazara arkadaşını vuran şüpheli tutuklandı



Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki bir evde arkadaşını tabancayla yaraladığı iddia edilen S.G'nin Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



- Olay



Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde dün S.G. (37), kendisine ait tabancayla doldur boşalt yapmak istemiş, bu sırada arkadaşı B.T. (29) ağır yaralanmıştı.



Gözaltına alınan S.G, ilk ifadesinde B.T'nin yanlışlıkla kendini vurduğunu söylemiş, daha sonra arkadaşının kazara vurulduğunu itiraf etmişti.



