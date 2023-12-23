Bursa'da tamir için çıktığı çatıdan düşen işçi öldü (Bursa Haberleri)

Bursa'da bir okul binasının çatısını tamir ederken düşen işçi hayatını kaybetti.

Bursa'da tamir için çıktığı çatıdan düşen işçi öldü

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki Ahmet Cevdet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin çatısına tamir için çıkan Reyhani Acar (52), bir anda dengesini yitirerek beton zemine düştü.

Acar'ın yaklaşık 10 metre yükseklikten düştüğünü gören diğer işçiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Acar'ın cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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