Bursa'da tarım arazilerine kaçak inşa edilen yapılar yıkılıyor

Bursa Haberleri - Anadolu Ajansı, Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarım arazilerinin talan edilmesinin önüne geçmek için kaçak yapıyla mücadele sürdürülüyor.



Denetimler sırasında ruhsatsız ve imara aykırı yapıldığı tespit edilen binalar yıkılıyor. Bu kapsamda, Çeltik Mahallesi'nde tarım arazisine "hobi bahçesi" olarak inşa edilen 30 kaçak yapının yıkımı için çalışma yürütüldü.



Çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı yıkımlar öncesinde her yapıyı tek tek kontrol eden ekipler, içerideki eşyaları polis nezaretinde çıkardı.



Tahliye işleminin ardından Osmangazi Belediyesine bağlı ekipler, iş makineleriyle kaçak yapıların yıkımına başladı.



Yıkımlar sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.





