Bursa'da teleferikte "Muhteşem Cuma" başlıyor

Bursa Haberleri - Anadolu Ajansı, Bursa Büyükşehir Belediyesinin, 2014 yılında tamamen yenileyip Uludağ Oteller Bölgesi'ne uzattığı teleferikte "halk günü" uygulaması başlatılıyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk teleferik hattı olarak 1963 yılında çalışmaya başlayan ve yarım asır boyunca kentin en önemli simgelerinden biri olarak milyonlarca yerli ve yabancı turiste hizmet veren teleferik hattı, Büyükşehir Belediyesince 2014'te yenilenip Oteller Bölgesi'ne kadar uzatılarak yenilenen yüzüyle kullanıma sunuldu.



Yaklaşık 9 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun hatlarından biri olan teleferik, Teferrüç, Kadıyayla, Sarıalan ve Oteller Bölgesi istasyonlarından oluşuyor. 20 saniyede bir gelen 8 kişilik modern kabinleri ve şehir merkezinden zirveye kadar süren 30 dakikalık yolculukta sunduğu eşsiz manzarayla yerli ve yabancı turistlerin en önemli noktalarından biri olan teleferikte, Bursalılara özel halk günü uygulaması başlatılıyor.



Teferrüç İstasyonu'nda Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, halk günü uygulamasını kamuoyuyla paylaştı.



Resmi tatiller ve sömestr tatili hariç her cuma günü Bursa'da ikamet eden vatandaşların teleferikten yüzde 50 indirimli yararlanacağını belirten Aktaş, vatandaşlara keyifli yolculuklar diledi.



Uygulama sayesinde 75 lira olan tam bilet fiyatı kampanya kapsamında 37,5 lira, 45 lira olan öğrenci bilet fiyatı da 22,5 lira bedelle satın alınabilecek.



