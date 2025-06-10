Bursa'da termal suda fenalaşan kişi hayatını kaybetti (Bursa Haberleri)
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yüzmek için girdiği termal suda fenalaşan kişi öldü.
Kırsal Kurşunlu Mahallesi'ndeki termal suya giren Hasan Yıldırım (58), bir süre sonra fenalaştı.
Yakınlarınca sudan çıkarılan Yıldırım için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yıldırım'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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