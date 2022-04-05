Bursa'da tırın çarptığı 2 otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Haberler - Bursa Haberleri Anadolu Ajansı 05.04.2022 - 13:59
Bursa Haberleri - Anadolu Ajansı, Ahmet A. yönetimindeki 51 KB 316 plakalı tır, Bursa-Ankara kara yolunun İnegöl ilçesi girişinde, kırmızı ışıkta bekleyen Tülay G. idaresindeki 34 BMC 275 plakalı otomobil ile Serkan K'nin kullandığı 16 KPL 28 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüleri ile 16 KPL 28 plakalı araçta bulunan Fırat D. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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