Bursa'da toplam 61 yıl hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı

Yakalanan hükümlüler arasında, gece vakti yağma suçundan 20 yıl 4 ay 10 gün, birden fazla kişiyle yağma suçundan ise 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin de yer aldığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak ile güveni kötüye kullanma gibi çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.

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