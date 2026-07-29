Bursa'da toplam 61 yıl hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı
29.07.2026 09:24
Bursa'da 7 hükümlü yakalandı.
Bursa'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, farklı suçlardan haklarında toplam yaklaşık 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.
Bursa'da polis ekiplerinin aranan kişilere yönelik düzenlediği operasyondahaklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak ile güveni kötüye kullanma gibi çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.
Yakalanan hükümlüler arasında, gece vakti yağma suçundan 20 yıl 4 ay 10 gün, birden fazla kişiyle yağma suçundan ise 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin de yer aldığı öğrenildi.
Toplam 60 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
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