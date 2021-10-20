Bursa'da tüfekle çatıya çıkıp polise direnen kişi gözaltına alındı

Haberler - Bursa Haberleri Anadolu Ajansı 20.10.2021 - 16:27
Bursa Haberleri - Anadolu Ajansı,
İddiaya göre, A.B. (32) ile eşi E.B. (25) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B. durumu polise bildirdi. Bunun üzerine adrese çok sayıda polis sevk edildi.
Ekiplerin geldiğini görünce evdeki tüfeğini alarak çatıya çıkan şüpheli, uzun süre polisleri yanına yaklaştırmadı.
Polis ekipleri E.B. ve iki çocuğunu evden çıkararak güvenli bir bölgeye götürdü.
Şüpheli ise bir süre sonra ikna edilerek gözaltına alındı.
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