Bursa'da uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Haberler - Bursa Haberleri Anadolu Ajansı 09.02.2022 - 11:20
Bursa Haberleri - Anadolu Ajansı, Oylat yolunda seyreden Allaz Gıdarof (42) idaresindeki 16 MN 169 plakalı otomobil, yoldan çıkarak uçuruma devrildi.
Kar yağışı nedeniyle meydana geldiği tahmin edilen kazada, sürücü ile beraberindeki Bayram Mirza (39) ve Aslan Tahir (39) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.
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