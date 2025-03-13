Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı (Bursa Haberleri)
Bursa'da polis ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen S.K'yi takibe aldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramalarda 520 gram sentetik uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 200 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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