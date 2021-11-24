Bursa'da üzerine plastik enjeksiyon makinesi devrilen işçi öldü

Haberler - Bursa Haberleri Anadolu Ajansı 24.11.2021 - 12:49
Bursa Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, Nilüfer ilçesindeki Demirciler Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren atölyede çalışan Tuncay Aydın'ın (34) üzerine plastik enjeksiyon makinesi devrildi.
Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Aydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Aydın'ın cesedi, polis ekipleri ve nöbetçi savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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