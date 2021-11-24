Bursa'da üzerine plastik enjeksiyon makinesi devrilen işçi öldü (Bursa Haberleri)

Bursa'da otomotiv yan sanayi atölyesinde meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Haberler - Bursa Haberleri Anadolu Ajansı 24.11.2021 - 12:49

Bursa'da üzerine plastik enjeksiyon makinesi devrilen işçi öldü

Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, Nilüfer ilçesindeki Demirciler Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren atölyede çalışan Tuncay Aydın'ın (34) üzerine plastik enjeksiyon makinesi devrildi.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Aydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Aydın'ın cesedi, polis ekipleri ve nöbetçi savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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