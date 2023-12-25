Bursa'da yangın çıkan evde bir kişi hayatını kaybetti

Sakarya Mahallesi'nde Nami Kılıç’ın (50) içerisinde bulunduğu 2 katlı bir evin 2. katında yangın çıktı.
Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
Dumandan etkilenen Kılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kılıç'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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