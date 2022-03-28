Bursa'da yankesicilik şüphelisi 2 kişiden biri tutuklandı

Bursa Haberleri - Anadolu Ajansı,

Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi Kapalı Çarşı Caddesi'nde yürüyen F.Ç, bir süre sonra telefonun cebinde olmadığını fark etti.



Kadının durumu bildirmesi üzerine araştırma yapan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.



Ekipler, F.Ç'nin cebindeki telefonun yolda yürürken arkasından yaklaşan 2 şüpheli tarafından yankesicilik yöntemiyle çalındığını belirledi.



Şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, S.E. (15) ve A.Ş'yi (22) gözaltına aldı.



Zanlıların, Baruthane Mahallesi Tayyareci Mehmet Ali Caddesi'nde de H.Y'ye ait cep telefonunu aynı yöntemle çaldıkları anlaşıldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



F.Ç'nin cebinden cep telefonunun yankesicilikle çalınması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.



