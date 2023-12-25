Bursa'da yedek parça satılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Sakarya Mahallesi Derya Caddesi’ndeki yedek parça dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.
Bursa Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Bursa Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Bursa