Bursa'da zeytinlikte erkek cesedi bulundu (Bursa Haberleri)

Bursa'da zeytinlik alanda bir erkeğe ait ceset bulundu.

Bursa Haberleri Anadolu Ajansı 09.08.2021 - 12:08

Bursa'da zeytinlikte erkek cesedi bulundu

Bursa Haberleri - Anadolu Ajansı,

Osmangazi ilçesi Demirtaş Yolu Caddesi'nde, Demirtaş Barajı mevkisinde koyunlarını otlatmak için zeytinliğe giren Salih Taran, ağacın altında bir kişinin hareketsiz yattığını görerek durumu ekiplere bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, vücudunun bazı bölgeleri parçalanan bu kişinin öldüğü belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki bir erkeğe ait ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Taran, gazetecilere, cesedi, hayvanlarını otlatırken fark ettiğini söyledi. Konuyu muhtara anlattığını, ardından ekiplere haber verdiklerini belirten Taran, "Şahsı ilk defa görüyorum. Daha önce bölgede hiç görmedik. Kurak olduğu için buraya çıkmıyordum, bu sabah tesadüfen çıktım" dedi.

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