Bursa'da zorluk çıkaran ehliyetsiz sürücüye biber gazlı müdahale

Gözaltına alınan sürücü, "Gözüm acıyor" diyerek bir süre yerde kaldı. Şahsa ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL idari para cezası uygulanırken, polise mukavemet suçundan da işlem başlatıldı.

Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü, bu sırada polis ekiplerine mukavemet gösterdi. Yaşanan arbede sonrası ekipler, sürücüyü biber gazı kullanarak etkisiz hale getirdi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri motosikleti durdurdu. Sürücü Abidin K.'nin (50) yapılan kontrollerinde ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

