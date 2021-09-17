Bursa'daki cinayet davasının 11 sanığının yargılanması sürüyor

Bursa Haberleri - Anadolu Ajansı,

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Cengiz B. ve Murat B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bazı taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar, duruşmaya katılmadı.



Murat B'nin avukatı, olay kapsamında ağır tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğini belirterek "Murat B, tutuklu kaldığı süre ve alacağı ceza göz önüne alındığında, bu süreyi tamamlamıştır. Cezaevinde sürekli karantinadadır. Sağlık durumu bozuktur. En azından ev hapsi ile birlikte tahliyesini talep ediyoruz." diye konuştu.



Sanık Murat B. ise 23 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Çok hastayım. 20'şer günlük sürelerle hastanede kalıyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.



Sanık Cengiz B. de tahliyesini istedi.



Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



Bursa'da 2019 yılında meydana gelen olayda bir iş hanında çıkan tartışmada silahla vurulan Aydın Aktaş (53) hayatını kaybetmişti.







