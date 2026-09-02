Bursa'daki fabrika yangını 1 saatte kontrol altına alındı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 1 saatte kontrol altına alındı.

Koşuboğazı Mahallesi Erikliçeşme mevkisinde bulunan fabrikada saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikanın bahçesinde bulunan plastik kasaların tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın etrafını sardı.

Bursa 'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, dondurulmuş sebze-meyve ve salça üretimi yapan bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın , itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

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