Bursa'daki fabrika yangını 1 saatte kontrol altına alındı
02.09.2026 15:48
Soğutma çalışmaları sürüyor.
Bursa'daki dondurulmuş sebze-meyve ve salça fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, dondurulmuş sebze-meyve ve salça üretimi yapan bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Koşuboğazı Mahallesi Erikliçeşme mevkisinde bulunan fabrikada saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikanın bahçesinde bulunan plastik kasaların tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın etrafını sardı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 1 saatte kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma faaliyetleri sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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