Bursa'daki kızıl geyikler havadan görüntülendi.

Haberler - Bursa Haberleri Anadolu Ajansı 24.01.2022 - 15:32
Bursa Haberleri - Anadolu Ajansı, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü içindeki Doğal Yaşam Alanı'nda bulunan kızıl geyikler, kar yağışı sırasında havadan görüntülendi.
BUÜ Veteriner Fakültesinin kontrolünde bakım hizmeti verilen 42 kızıl geyik, 72 hektarlık alanda yaşamlarını sürdürüyor.
Doğal Yaşam Alanı'ndaki geyiklere yoğun karda aç kalmamaları için yiyecek bırakıldı. İlk kez karla karşılaşan geyik yavruları ise sürüden ayrılmadan beyaz örtünün keyfini çıkarıyor.
BUÜ'de 3 erkek 7 dişiyle başlanan kızıl geyik yetiştirme çalışmaları sonucu popülasyon 100'e ulaştı.
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