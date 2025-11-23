Bursa'daki motosiklet kazası

Bursa'daki motosiklet kazası
Bursa'da yaşanan kazada kontrolden çıkan motosikletin yaptığı kaza anı, başka bir motosikletlinin kask kamerasına kaydedildi.

Kaza, İnegöl ilçesinin Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu caddesinde meydana geldi.

 

Cadde üzerinde ilerleyen sürücü K.A. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

 

15 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı.

 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleden sonra yaralıyı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

