Caddede otomobiller çarpıştı. 3 yaralı
05.09.2026 14:50
Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Bursa'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi’nde trafik kazası meydana geldi.
Umut U. (19) kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrularak karşı şeride geçen otomobil, burada seyir halindeki Yakup Ç.'nin (29) kullandığı otomobille çarpıştı.
Sürücüler ile başka otomobilde bulunan Çağdaş Ç. (36) yaralandı.
Yaralılar İhbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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