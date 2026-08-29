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Çaldığı sigaralar bulununca serbest bırakıldı

29.08.2026 12:13

Çaldığı sigaralar bulununca serbest bırakıldı
DHA

Şüpheli serbest bırakıldı.

DHA
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Bursa'da alışveriş için girdiği zincir markette 60 bin lira değerindeki 440 paket sigarayı çalan G.K. yakalandı.

Olay, 25 Ağustos’ta Nilüfer ilçesindeki zincir markette meydana geldi. 

 

Markete alışveriş yapma bahanesiyle giren G.K., bir süre reyonlar arasında dolaşarak etrafı kontrol etti. Ardından G.K., markette karton halinde bulunan ve piyasa değeri 60 bin lira olan 440 paket sigarayı yanındaki çantaya doldurup, çıktı. 

 

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Durumu fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 

 

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi yakaladı.

 

Şüpheli, çaldığı 440 paket sigara polis ekipleri tarafından bulununca, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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