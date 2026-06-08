Çalıştığı inşaatta duvardan düşüp öldü
08.06.2026 15:58
3 metre yüksekliğindeki duvardan düşerek hayatını kaybetti.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çalıştığı inşaatta 3 metre yüksekliğindeki duvardan düşen Osman Koç, hayatını kaybetti.
Bursa'da inşaattan düşen 53 yaşındaki işçi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, saat 14.00 sıralarında Paşapınar Mahallesi’ndeki bir çiftlik inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan 53 yaşındaki Osman Koç, 3 metre yüksekliğindeki duvardan beton zemine düştü. Ağır yaralanan Koç, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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