Çalıştığı inşaatta duvardan düşüp öldü

Olay, saat 14.00 sıralarında Paşapınar Mahallesi’ndeki bir çiftlik inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan 53 yaşındaki Osman Koç, 3 metre yüksekliğindeki duvardan beton zemine düştü. Ağır yaralanan Koç, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Bursa 'da inşaattan düşen 53 yaşındaki işçi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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