Çocuğunu kucağına alıp trafiğe çıktı, direksiyondaki anne aranıyor
06.04.2026 13:20
Son Güncelleme: 06.04.2026 13:31
Kucağındaki çocukla otomobiliyle trafikte ilerleyen sürücü tepki çekti.
Bursa'da trafikte kucağında küçük çocukla ilerleyen otomobil sürücüsü hakkında inceleme başlatıldı.
İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde dün akşam saatlerinde otomobiliyle seyir halinde olan sürücü, kucağındaki 3-4 yaşlarındaki erkek çocukla trafikte görüntülendi.
Kavşaktaki kırmızı ışıkta duran otomobilin direksiyonundaki çocuk, bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Görüntüler sosyal medyada tepki topladı.
Polis ekipleri ise sürücü hakkında inceleme başlattı.
