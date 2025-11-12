Dengesini kaybedip balkondan düştü
12.11.2025 14:37
DHA
Bursa'da 45 yaşındaki Bedrettin Ö., , 2'inci kattaki evinin balkondan düşerek ağır yaralandı.
Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Yağmur Sokak'ta 3 katlı apartmanın 2’nci katındaki evinin balkonuna çıkan Bedrettin Ö., bir anda dengesini kaybedip beton zemine düştü.
Bedrettin Ö.'yü yerde gören ailesi, fenalık geçirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Bedrettin Ö., ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
