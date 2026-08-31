Depo temizliği tartışmasında kiracısını balkondan vurup öldürdü

Bursa ’nın İnegöl ilçesinde ev sahibi Enver Ayaz (70) ile kiracısı Kılıçhan Şahin (28) arasında ortak deponun temizliği nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü

Olayın ardından Ayaz’ın, evinin balkonundan tüfekle ateş ettiği Şahin hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında kırsal Cerrah Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ayaz, aynı binada yaşayan kiracısı Şahin’den ortak depoyu temizlemesini istedi.

Bunun üzerine sokakta başlayan tartışmada taraflar kavga ederken, Ayaz yere düşerek başından yaralandı. Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle kavga sona erdi.

BALKONDAN ATEŞ AÇTI

Kavganın ardından evine giden Enver Ayaz, 2'nci kattaki dairesinin balkonundan, sokaktaki Kılıçhan Şahin'e ateş etti. Saçmaların göğsüne isabet ettiği Şahin, ağır yaralandı. Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda karşılarına çıkan ambulansa alınan yaralı, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Olay çevrede bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansırken, beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Enver Ayaz, 6 saat süren tedavisinin ardından taburcu edilip, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Ayaz, ifadesinin ardından sağlık kontrolüne getirildi. Sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edilen Ayaz, gazetecilerin "Pişman mısın?" sorusuna "Duymuyorum, kulaklık yokken anlamıyorum" dedi.

Bu arada tartışmanın 'depo temizliği' yüzünden çıktığı öğrenildi. Enver Ayaz'ın, kiracısından binadaki ortak depoyu temizlemesini istediği, bu nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü söyledi.