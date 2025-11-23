Depodaki yangın malzemeleri kül etti
23.11.2025 08:26
DHA
Bursa'nın İznik ilçesinde 3 katlı bir binanın giriş katındaki depoda yangın çıktı. Yangında traktör ve tarım malzemeleri kullanılamaz hale geldi.
Selçuk Mahallesi Çini Sokak’ta bulunan üç katlı binanın giriş katındaki depoda akşam saatlerinde yangın çıktı.
İçerisinde traktör ve tarım malzemelerinin bulunduğu depodan alevlerin alevlerin yükseldiği gören bina sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle yangın, diğer katlara sıçramadan söndürüldü.
Yangında can kaybı yaşanmazken, depodaki traktör ve tarım malzemeleri kullanılmaz hale geldi.
Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlemek için inceleme başlattı.
YASAL UYARI
BURSA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BURSA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.