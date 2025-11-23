Depodaki yangın malzemeleri kül etti

Bursa'nın İznik ilçesinde 3 katlı bir binanın giriş katındaki depoda yangın çıktı. Yangında traktör ve tarım malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

İçerisinde traktör ve tarım malzemelerinin bulunduğu depodan alevlerin alevlerin yükseldiği gören bina sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle yangın, diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

