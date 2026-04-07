Drift atarken yayaya çarptı, 226 bin TL cezayı yedi
07.04.2026 22:37
Bursa’da drift atarken yayaya çarptı.
Bursa'da drift atarken yaya çarpan 17 yaşındaki sürücüye 226 bin TL cezai işlem uygulandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Berat T. (17) yönetimindeki 16 AIN 207 plakalı kamyonet, iddiaya göre sürücüsünün drift attığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Y.'ye (18) çarptı.
Sürücü kaza yerinden kaçarken, yaralanan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından araştırma yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden plakayı tespit edip sürücüyü yakaladı.
Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL, kaza yerinden kaçma suçundan 46 bin TL ve drift atmaktan 140 bin TL cezai işlem uygulandı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
