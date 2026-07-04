Drift ve kaçış pahalıya mal oldu

2026 yılında trafikte drift yapmanın cezası Karayolları Trafik Kanunu’nun göre, 140 bin TL idari para cezasıdır

Bir süre sonra gözden kaybolan araca, 5 ayrı maddeden toplamda 561 bin 617 lira idari para cezası kesildi.

İhbar üzerine olay yerine giden çarşı ve mahalle bekçilerinin “dur” ihtarına uymayan sürücü, hızla bölgeden uzaklaştı.

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