Drift ve kaçış pahalıya mal oldu
04.07.2026 10:08
Kaçış anı amatör kamera ile kaydedildi.
Bursa'da cadde üzerinde aracıyla drift atan sürücü, "dur" ihtarına uymayıp kaçtı. Sürücüye 561 bin lira para cezası kesildi.
Merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Bayraktar Caddesi üzerinde otomobil sürücüsü, yüksek sesle müzik dinleyerek drift atmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine giden çarşı ve mahalle bekçilerinin “dur” ihtarına uymayan sürücü, hızla bölgeden uzaklaştı.
Bir süre sonra gözden kaybolan araca, 5 ayrı maddeden toplamda 561 bin 617 lira idari para cezası kesildi.
DRİFT ATMANIN CEZASI
2026 yılında trafikte drift yapmanın cezası Karayolları Trafik Kanunu’nun göre, 140 bin TL idari para cezasıdır
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