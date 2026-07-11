"Dur" ihtarına uymadı, polisin üzerine sürdü
11.07.2026 10:35
Polis memurunun da kol ve bacak bölgelerinden yaralandığı bildirildi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüsü, kaçmaya çalışırken motosikletini görevli polis memurunun üzerine sürdü. Kazada hem motosiklet sürücüsü hem de polis memuru yaralandı.
Nilüfer'de trafik denetimleri sırasında polisin “dur” ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, polisin üzerine sürdü.
Çarpmanın etkisiyle hem polis memuru hem de motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılardan polis memuru ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, motosiklet sürücüsü ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsünün bacağında kırık olduğu, polis memurunun da kol ve bacak bölgelerinden yaralandığı bildirildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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