El freni çekilmeyen otomobil faciaya neden oldu. 11 yaşındaki Öykü yaşamını yitirdi

08.03.2026 16:00

Anadolu Ajansı

Bursa'da park halindeyken hareket eden otomobilin çarptığı çocuk öldü, dedesi ve kardeşi yaralandı.

AA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde el freninin çekilmediği iddia edilen park halindeki otomobil, yokuş aşağı hareket ederek kaldırımdaki yayalara çarptı. Olayda 11 yaşındaki Öykü Durgut hayatını kaybetti, dedesi ve kardeşi ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi'nde, Mücahit S.'nin (30) yol kenarına park ettiği otomobilinden inerek markete gitti.

 

El freninin çekilmediği iddia edilen araç, yokuş aşağı hızlanarak yaklaşık 300 metre ileride kaldırımda yürüyen Piri Durgut (70) ile torunları Ayaz (13) ve Öykü Durgut'a (11) çarptı.

 

Çarpmanın etkisiyle savrulan yayaları sürükleyen otomobil, bir sitenin duvarına ve ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi.

 

11 YAŞINDAKİ ÖYKÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

 

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Öykü Durgut, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

DEDE VE DİĞER TORUNU AĞIR YARALI

 

Tedavi altına alınan dede Piri Durgut ve torunu Ayaz Durgut'un hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

 

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

 

Otomobil sürücüsü Mücahit S., polis ekiplerince gözaltına alındı.

