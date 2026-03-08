El freni çekilmeyen otomobil faciaya neden oldu. 11 yaşındaki Öykü yaşamını yitirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde el freninin çekilmediği iddia edilen park halindeki otomobil, yokuş aşağı hareket ederek kaldırımdaki yayalara çarptı. Olayda 11 yaşındaki Öykü Durgut hayatını kaybetti, dedesi ve kardeşi ağır yaralandı.

Bursa'da park halindeyken hareket eden otomobilin çarptığı çocuk öldü, dedesi ve kardeşi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Öykü Durgut, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan yayaları sürükleyen otomobil, bir sitenin duvarına ve ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi.

El freninin çekilmediği iddia edilen araç, yokuş aşağı hızlanarak yaklaşık 300 metre ileride kaldırımda yürüyen Piri Durgut (70) ile torunları Ayaz (13) ve Öykü Durgut'a (11) çarptı.

