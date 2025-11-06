Eşine araba kullanmayı öğretmek istedi, şarampole uçtular
06.11.2025 14:12
İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Akhisar Mahallesindeki yeni açılan stabilize yol üzerinde meydana geldi.
Emrullah T. (35) eşi Ayşe T.'ye (30) araç kullanmayı öğretmek için otomobili verdi. Kadın yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Taklalar atan otomobilin sürücüsü ile yanındaki eşi Emrullah T. yaralandı.
Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
