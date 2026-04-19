Eşini yaşatmak için 21 kilo verdi

Bursa 'da siroz tanısı konulan ve acil organ nakli kararı verilen 47 yaşındaki Serkan Uzuntürk, uygun donör bulunamayınca hayati tehlike yaşamaya başladı.

Eşini kaybetmemek için gönüllü olan Zeynep Uzuntürk'ün kilosuysa nakil için engel teşkil etti.

Ancak kadın bu süre zarfında inat etti ve 5 ayda 100 kilodan 79 kiloya düşerek, yani 21 kilo vererek nakle uygun hale geldi.

Serkan Uzuntürk, 23 yıllık eşinin karaciğerinin yüzde 60’ıyla yeniden yaşama döndü.

Zeynep Uzuntürk eşinin yaşadığı çaresizliğe dayanamadı

"ŞU AN ONUN SICAK ELİNİ TUTTUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

Eşinin rahatsızlığı nedeniyle çaresizlik içinde yaşam savaşı vermesine dayanamadığını söyleyen Zeynep Uzuntürk, şunları söyledi:

“Sürekli rahatsız görüyordum. Sonra doktora götürdüm. Organ nakli olması gerekiyormuş. Karaciğer yetmezliği varmış. Organ nakli olması için 5 ayda 100 kilodan 79 kiloya düştüm. Şu anda onun sıcak elini tuttuğum için çok mutluyum."

"HAYATIMDA ALKOL VEYA SİGARA KULLANMADIM"

Serkan Uzuntürk ise “Hayatımda alkol veya sigara kullanmadım. Siroz hastalığına yakalandım. Organ bağışı gerçekten önemli. Her sağlıklı bireyden imkanlar doğrultusunda nakil yapılabilir. Biz 23 yıllık evliyiz, eşimin karaciğeriyle yeniden hayata döndüm. Eşimi çok seviyorum” dedi.