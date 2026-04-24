Freni boşalan vinçten atlayan sürücü öldü
24.04.2026 19:30
Freni boşalan vinç, dereye uçtu.
Bursa'da yokuş aşağı freni boşalan vinç dereye uçtu. Kazada araçtan atlayan sürücü hayatını kaybetti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kemal Doyan (44) yönetimindeki vinç, yokuş aşağı indiği sırada freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.
Savrulan vinç, Yusuf A. idaresindeki otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 600 metre daha ilerleyip dereye uçarak devrildi. Dereye uçmadan 50 metre önce araçtan atlayan Doyan, hayatını kaybetti.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayı haber alıp olay yerine gelen Kemal Doyan’ın yakınları sinir krizi geçirdi. Doyan’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
YASAL UYARI
BURSA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BURSA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.