Gelin almaya gittiğine pişman oldu. Damada yapılan akılalmaz şaka

Damat önce yangın tüpüyle baştan aşağı beyaza boyandı ardında da arkadaşları tarafından su dolu tankın içerisine sokuldu.

Gelin alma töreni sırasında damat Mustafa Akın, arkadaşları ve yakınları tarafından geleneksel şakaların hedefi oldu.

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