Gelin almaya gittiğine pişman oldu. Damada yapılan akılalmaz şaka
10.08.2026 09:57
İlginç anlar çevredeki vatandaşları kamerasıyla görüntülendi.
Bursa'da gelin alma töreninde ilginç anlar yaşandı. Önce una bulanan ardından da su dolu varile giren damat, "Size tavsiyem, İznik'ten kız almayın." dedi.
Bursa'nın İznik ilçesinde ilginç bir gelin alma merasimi yaşandı.
Gelin alma töreni sırasında damat Mustafa Akın, arkadaşları ve yakınları tarafından geleneksel şakaların hedefi oldu.
Damat önce yangın tüpüyle baştan aşağı beyaza boyandı ardında da arkadaşları tarafından su dolu tankın içerisine sokuldu.
Çevrede bulunan vatandaşlar sıra dışı geleneği hayretler içerisinde izledi.
“İZNİK'TEN KIZ ALMAYIN”
Gelin alma töreninde ortaya renkli görüntüler çıkarken damat Akın, "Size tavsiyem, İznik'ten kız almayın" diye konuştu.
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